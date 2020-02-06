محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
تداول أساتذة في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، مقطعًا مصورًا "فيديو" للحظة اعتداء طالب على أستاذ جامعي، اليوم الخميس، داخل مكتبه بمقر الكلية، وذلك انتقامًا منه عقب صدور قرار من مجلس التأديب بفصله لمدة عام دراسي.
كان الطالب "محمد م. أ" بالفرقة الثانية بكلية التجارة اعتدى بالضرب على الدكتور محمود رجب، أستاذ مادة المالية العامة ورئيس الكونترول في الكلية ذاتها، ما أدى لإصابته بجروح، وجرى نقله المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ويظهر مقطع الفيديو، مكتب الدكتور المصاب والدماء تلطخ المقاعد والأوراق والأرضية، فضلا عن آثار بعثرة ناتجة عن اعتداء الطالب على أستاذه.
وقال الدكتور محمد الشامي، أستاذ بجامعة الإسكندرية، إن الطالب هاجم الدكتور محمود رجب داخل مكتبه حاملا "طبنجة" و"زجاجة بنزين" قاصدًا أن يشعل به النار والشروع في قتله.
وتساءل الأستاذ الجامعي عن كيفية وصول الطالب بـ"الطبنجة والبنزين" إلى مكتب زميله، مطالبًا بإقالة أطقم الأمن المسئولة عن بوابات الكلية وتخصيص عضو أمن بكل طابق لحماية أعضاء هيئة التدريس.
تعود بداية الواقعة، عندما حرر الدكتور محمود رجب محمود، للطالب المذكور، محضر شغب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، لقيامه بالتشاجر مع ملاحظ اللجنة ومحاولته الاعتداء عليه وتعطيل سير الامتحان.
ووفقا لمحضر الشغب المحرر في 21 يناير الماضي، جرى إحالة الطالب إلى الشئون القانونية للتحقيق، ما استدعى مجلس التأديب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، لإصدار قرارا بفصل الطالب لمدة عام دراسي.
ألقى ضباط قسم شرطة باب شرقي القبض على الطالب المذكور، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو- واقعة اعتداء طالب بـ"طبنجة" على أستاذ داخل مكتبه في "تجارة الإسكندرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.