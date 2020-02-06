وفاة الطبيب الصيني مكتشف فيروس كورونا جراء إصابته بالمرض

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

توفي لي وين ليانج الطبيب الصيني الذي حذر من انتشار فيروس كورونا الجديد "ووهان"، في ديسمبر الماضي، نتيجة إصابته بالفيروس، مساء الخميس.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، اتهمت السلطات الصينية، الطبيب مكتشف الفيروس، بأنه يروج شائعات عبر الإنترنت، والاخلال بالنظام الاجتماعي في الصين، بعد نشره تحذيرات من انتشار الفيروس.

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ونقل الطبيب إلى المستشفى في 12 يناير، بعد إصابته بالفيروس من مريض آخر، وتأكد إصابته بالمرض في 1 فبراير، ليتوفى في اليوم.

ولقي 563 شخصا حتفهم في الصين بسبب الفيروس حتى الآن معظمهم في ووهان عاصمة إقليم هوبي. وبلغ عدد الوفيات في بر الصين الرئيسي اليوم الخميس 73 شخصا. وسُجلت في ووهان أول حالات إصابة أواخر العام الماضي. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 28 ألفا.

وشهدت الصين إغلاق مدن وإلغاء رحلات طيران كما أغلقت مصانع أبوابها مما أثر على خطوط الإمداد لشركات كبرى في أنحاء العالم.