محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن الاحتياطي النقدي سجل زيادة بقيمة 37 مليون دولار في يناير الماضي.
وأشار المركزي في بيانات منشوره على موقعه الإلكتروني إلى أن الاحتياطي النقدي سجل حوالي 45.457 مليار دولار في يناير، مقابل 45.412 مليار دولار في ديسمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي: 37 مليون دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يناير الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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