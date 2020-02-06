ضبط عصابة لتزوير مستندات الأحوال المدنية مقابل مبالغ مالية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط مباحث قطاع الأحوال المدنية في منطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع ضباط مباحث الجمالية، من ضبط 3 أشخاص، كونوا فيما بينهم، عصابة تخصصت في أعمال الوساطة والسمسرة وإيهام المواطنين بقدرتهم على إنهاء مصالحهم وحصولهم على بطاقات رقم قومي بمهن مختلفة على غير الحقيقة بمقابل مادي.

كان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا يفيد ورود معلومات لضباط قطاع الأحوال المدنية بالدقهلية، لمنطقة شرق الدلتا، حول وجود عصابة تخصصت في النصب على المواطنين.

وأكدت التحريات السرية، أن "جاد. ج. ا"، ٥٦ سنة، عامل، ومقيم بندر الجمالية و"ممدوح. ا. ال"، ٦٢ سنة، مدير مكتب تأمينات المطرية، بالمعاش ومقيم بندر المطرية و"محمد. ش. م"، ٦٢ سنة، أمين سجل مدني الجمالية بالمعاش، ومقيم بندر الجمالية بتكوين عصابة فيما بينهم تخصصت في القيام بأعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية وإيهام المواطنين بقدرتهم على إنهاء مصالحهم واستقطاب راغبي الحصول على مهن بغرض السفر للخارج والحصول على معاشات على غير الحقيقة.

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وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول مهمته استقطاب المواطنين، والثاني يعمل على اعتماد استمارات طلب الحصول على بطاقة الرقم القومي بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب محل عمله دون إثباتها على قاعدة بيانات الهيئة القومية للتأمينات، والثالث مهمته قبول تلك الاستمارات، وتحصلهم على مبالغ مالية من المواطنين نظير ذلك واقتسامها فيما بينهم.

بتقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع ضباط مباحث الجمالية جرى ضبط المتهم الأول والثالث، وبحيازة الأول استمارات طلب الحصول على بطاقة رقم قومي وساقط قيد ميلاد وصحيفة الحالة الجنائية وأصل شهادات ميلاد مميكنة، وصور ضوئية أخرى، وصور ضوئية من وثائق عقد الزواج وطلب تصحيح بيانات، وقيد ميلاد، وأصل بطاقة رقم قومي، وحوالات بريدية بأسماء أشخاص متعددة ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع نظير مبالغ مالية، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٤٠ لسنة ٢٠٢٠، إداري مركز شرطة الجمالية، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.