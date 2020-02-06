بريطانيا: ثالث إصابة بكورونا في المملكة لم تكن قادمة من الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة هي لبريطاني كان قد وصل من دولة آسيوية لكنها ليست الصين.
ونقل المتحدث عن مسؤول صحي قوله "أصيب بالفيروس في بلد آسيوي... ليس الصين".
ولقي 563 شخصا حتفهم في الصين بسبب الفيروس حتى الآن معظمهم في ووهان عاصمة إقليم هوبي. وبلغ عدد الوفيات في بر الصين الرئيسي اليوم الخميس 73 شخصا. وسُجلت في ووهان أول حالات إصابة أواخر العام الماضي. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 28 ألفا.
وشهدت الصين إغلاق مدن وإلغاء رحلات طيران كما أغلقت مصانع أبوابها مما أثر على خطوط الإمداد لشركات كبرى في أنحاء العالم.
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