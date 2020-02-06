عن ضرب أستاذ بـ"طبنجة" في مكتبه.. عميد تجارة الإسكندرية: دخلت في حقيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، إنه جرى فتح تحقيق في كيفية دخول سلاح ناري "طبنجة" إلى داخل الحرم الجامعي، والتي استخدمها الطالب المتهم بالاعتداء على الدكتور محمود رجب محمود، أستاذ مادة المالية العامة ورئيس الكونترول بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، داخل مكتبه.

وأوضح عميد الكلية، أن الطالب أخفى "الطبنجة" داخل حقيبة رياضية خلال دخوله إلى الحرم الجامعي، مشيرًا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الكلية من اجل التحقيق في ملابسات الواقعة.

وأكد "الصيفي" أن الدكتور محمود رجب، أصيب بجروح، وأنه جرى نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم.

تعود بداية الواقعة، إلى تحرير الدكتور محمود رجب محمود، أستاذ مادة المالية العامة ورئيس الكونترول بكلية التجارة جامعة الإسكندرية محضر غش للطالب بالفرقة الثانية بذات الكلية "انتظام" ويدعى ""محمد. م. أ. م" خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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ووفقًا لمحضر الغش المحرر في 21 يناير الماضي – حصل الخليج 365 على نسخة منه - رصد رئيس الكونترول الطالب أثناء تشاجره مع الملاحظ داخل اللجنة بصوت مرتفع محاولًا إحداث شغب.

وأضاف الأستاذ الجامعي في المحضر أن الطالب تحدث معه بطريقة غير لائقة ورفض الخروج من اللجنة ودفعه إلى الخلف، وباستدعاء الأمن دفعهم أيضًا وتهجم عليهم ما أدى لإثارة الشغب داخل لجنة الامتحان.

وبإحالة محضر الغش إلى الشئون القانونية للتحقيق، أصدر مجلس التأديب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، قرارًا بفصل الطالب لمدة عام دراسي.

ألقى ضباط قسم شرطة باب شرقي القبض على الطالب المذكور، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.