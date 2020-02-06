مباحثات بن السودان والكويت تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي، مع السفير الكويتي في السودان بسام القبندي، سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز العلاقات بينهما ، فضلا عن زيارة وزير المالية السوداني المرتقبة للكويت ،للقاء عدد من المسئولين وبعض الهيئات والصناديق العربية التي تستضيفها الكويت.
وأشار البدوي إلى أن الكويت نفذت العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية في السودان، من خلال الصناديقالكويتية والعربية، كالصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق النقد العربي، وغيرها من الصناديق التي تستضيفها الكويت.
من جانبه، أكد السفير بسام القبندي، عمق العلاقات بين البلدين، خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والفني، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد تطورا ملحوظا في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان.
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