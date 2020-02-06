الإمارات والسنغال تبحثان العلاقات الثنائية

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية والسنغاليين في الخارج أمادو باه، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والسنغال في شتى المجالات منها الاقتصادية

والتنموية والأمنية والطاقة.

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تناولا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والسنغال والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك.

ومن جانبه أعرب أمادو باه عن تطلع بلاده لتعزيز أواصر علاقاتها الثنائية وتنمية التعاون المشترك مع دولة الإمارات .. مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.