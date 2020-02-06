الجيش اليمني يستهدف تجمعات الميليشيا الحوثية في الجوف

استهدفت قوات الجيش اليمنى عددًا من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اليوم الخميس، غربي محافظة الجوف.

ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش استهدفت تجمعات الميليشيا الحوثية في

منطقة "المحزمات" القريبة من سلسلة جبال "الجرشب"، غربي المحافظة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، لم يتم إحصاؤهم بعد.

كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدد من الغارات الجوية، آليات قتالية تابعة للميليشيا المتمردة، في المنطقة ذاتها، كبدتها خسائر في الأروح والعتاد، كما أحبطت قوات الجيش اليمني محاولة تسلل للميليشيا الحوثية، في جبهة سداح التابعة لمديرية المصلوب، وأجبرتها على التراجع والفرار.