رئيسا مجلسي السيادة والوزراء بالسودان يناقشان تعزيز العمل المشترك

عقد رئيسا مجلسي السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، اجتماعا بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضوي المجلس صديق تاور، وعائشة موسى.

وذكر بيان لمجلس السيادة أن اللقاء تناول القضايا السياسية الراهنة، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق المصالح العليا للسودان، عبر تنفيذ ما تم التوافق عليه من مطالب الفترة الإنتقالية، وتحقسق شعارات

الثورة على أرض الواقع.



وأتى اللقاء بين البرهان وحمدوك، بعد استقبال الأخير، في مجلس الوزراء، وفدا من مجلس السيادة، ضم دقلو وتاور وموسى.



وذكر مجلس الوزراء السوداني أن اللقاء بحث تطورات الموقف السياسي، وأكد أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف الثورة وإنجاز مطالب الفترة الانتقالية.