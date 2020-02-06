البرهان يتسلم رسالة من أفورقي عن تطوير العلاقات السودانية الإريترية

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الإريتري، أسياسي أفورقي، تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق التكامل الإقليمي بين

دول المنطقة.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، لدى لقائه في الخرطوم اليوم الخميس، مع عثمان صالح، وزير الخارجية الإريتري، المبعوث الخاص

للرئيس أفورقي، بحضور مستشار الرئيس الإريتري، يماني قبراب، حرص السودان على تطوير علاقاته مع إريتريا في المجالات كافة، ودعم جهود تعزيز التكامل الإقليمي مع كل دول المنطقة. خاصة في إطار ما تملكه تلك الدول من امكانيات للتكامل بينها.