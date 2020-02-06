زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى مصر نهاية فبراير

كشف موقع Le 360 الإخباري المغربي عن زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى مصر نهاية الشهر الجاري.

ويجري ملك المغرب ،خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ،تتناول القضايا السياسية الإقليمية والدولة ،مع بحث التعاون الاقتصادية المشتركة بين الجانبين.

يُذكر أن زيارة الملك محمد السادس إلى مصر ،هى الأولى له منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ،حكم البلادفي 4 يونيو 2014.

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وتتميز العلاقات المصرية المغربية في السنوات الأخيرة

بعلاقات ثنائية رفيعة المستوى في كافة المجالات ،خاصة وأن كلاً من مصر والمغرب دولة ذات تأثير كبير على الأصعدة العربية والإسلامية والإقليمية والأفريقية، ولاشك أن التنسيق والتشاور والتعاون بينهما هو فى صالح الشعبين والأمة العربية والإسلامية، وفى صالح الاستقرار فى حوض البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد الاقتصادى، يقترب التبادل التجارى بين البلدين من رقم مليار دولار سنوياً، وتتزايد الاستثمارات المتبادلة، وهناك آفاق لتطور أكبر فى هذا المجال.

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والمغرب رسمياً فى عام 1957، وخلال أكثر من 60 عاماً، شهدت العلاقات السياسية بين البلدين، قدراً مهماً من التفاهم والتنسيق المستمر فى ملفات العمل الوطنى والاقليمى والدولى المشترك، كما تعاون البلدان فى تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامى (التى تحول اسمها لاحقا إلى منظمة التعاون الإسلامي) فى الرباط عام 1969، بعد حريق المسجد الأقصى، كما شارك الجنود المغاربة فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 على الجبهتين المصرية والسورية.