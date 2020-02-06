الصين تعلن نقص الأطباء في إقليم هوبي لمواجهة كورونا

قال نائب حاكم إقليم هوبي الصيني يانغ يون يان، اليوم الخميس، إن الإقليم -وهو بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد- لا يزال يعاني من نقص كبير في أعداد أفراد الأطقم الطبية.

وأضاف يانغ، في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون الرسمي الصيني على الهواء، إن عدد أجهزة فحص المشتبه بإصابتهم كافٍ لكن لا يوجد عدد كاف من الفرق الطبية لتشغيل هذه الأجهزة وأخذ عينات واختبارها.

وقال يانغ "دخلت (جهود) الوقاية من الوباء والسيطرة عليه مرحلة حرجة، لكن لا يزال هناك نقص كبير نسبياً في أعداد أفراد الأطقم الطبية".

وأضاف "تلقينا طلبات من تسع مدن ومقاطعات لإرسال المزيد من الفرق الطبية. وبحسب التقدير المبدئي، لدينا نقص قدره 2250 موظفاً. هذا مجرد تقدير متفائل من جانبي".

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن من السابق لأوانه القول إن انتشار فيروس كورونا في الصين بلغ ذروته.

لكن المنظمة الأممية أوضحت أن أمس الأربعاء كان أول يوم يتراجع فيه العدد الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة في الصين.

وقال مايك ريان المسؤول في منظمة الصحة العالمية إن هناك زيادة?? ??مستمرة في الحالات في إقليم هوبي، بؤرة تفشي المرض. لكنه أوضح أن هذه الزيادة لم تحدث في الأقاليم الأخرى.

ولقي 563 شخصاً حتفهم بسبب الفيروس حتى الآن معظمهم في ووهان عاصمة إقليم هوبي الذي سُجلت به أول حالات إصابة أواخر العام الماضي. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 28 ألفاً. وسجلت حالات من المرض في نحو 25 دولة عبر العالم كلها مرتبطة بأشخاص قادمين من الصين.