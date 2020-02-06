ترامب يهاجم الديمقراطيين بعد تبرئته في مجلس الشيوخ

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ايوم الخميس، غداة تبرئته في مجلس الشيوخ، الديمقراطيين الذين أحالوه إلى المحاكمة التي كانت تهدف إلى عزله.

وأضاف ترامب أن المحاكمة دبرت من قبل بعض الأشخاص غير «الشرفاء والفاسدين»، مضيفا أنه مر بـ «محنة فظيعة» خلال المحاكمة.

وتابع، في أول تعليق بعد تصويت مجلس الشيوخ على تبرئته، «لقد فعلوا كل ما بوسعهم لتدميرنا. ومن خلال القيام بذلك، ألحقوا ضرراً كبيراً بأمتنا».

ومن المقرر أن يدلي ترامب بتصريحات رسمية في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتابع الرئيس الأميركي «يعرف الديمقراطيون أن ما يفعلونه سيئ، لكنهم يضعون مصالحهم قبل مصلحة بلدنا العظيم»، لكن مجلس الشيوخ، حيث يملك الحزب الجمهورية الأغلبية، «تحلى بالحكمة والصرامة الأخلاقية وبالقوة اللازمة للقيام بما يدرك أنه منصف».

وأضاف ترامب «لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم لتبرير أعمالهم السيئة» في إشارة إلى تمزيق رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الثلاثاء خطابه بعد أن تفادى مصافحتها.

وقال «كثير من الناس جرحوا، ولا يمكن أن نسمح بذلك، وهذا ما سأتحدث عنه لاحقاً في البيت الأبيض».