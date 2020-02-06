ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في الصين إلى 563 شخصاً

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 563 شخصاً على الأقل.

كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة، بحسب السلطات الصحية في الصين.

وذكرت اللجنة الوطنية الصحية في الصين أن 73 شخصاً لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحذر هو ليشان نائب رئيس الحزب الشيوعي في مدينة ووهان الصينية من أن الوضع الخاص بفيروس كورونا لا يزال خطيراً.

وقال، في مؤتمر صحفي، إن المدينة تواجه الكثير من التحديات.

ووضعت سلطات ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، سكان المدينة في حجر صحي في الفنادق والمدارس والمستشفيات.