ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 563 شخصاً على الأقل.
كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة، بحسب السلطات الصحية في الصين.
وذكرت اللجنة الوطنية الصحية في الصين أن 73 شخصاً لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وحذر هو ليشان نائب رئيس الحزب الشيوعي في مدينة ووهان الصينية من أن الوضع الخاص بفيروس كورونا لا يزال خطيراً.
وقال، في مؤتمر صحفي، إن المدينة تواجه الكثير من التحديات.
ووضعت سلطات ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، سكان المدينة في حجر صحي في الفنادق والمدارس والمستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في الصين إلى 563 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.