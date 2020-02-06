الجيش السوري يدخل مدينة سراقب الاستراتيجية

دخل الجيش السوري، اليوم الأربعاء، مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتنبع أهمية المدينة من كونها نقطة التقاء بين طريقين دوليين يربطان محافظات سورية عدة.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "قوات النظام دخلت المدينة وبدأت تمشيط أحيائها بعد انسحاب مئات من مقاتلي جبهة النصرة".

وجاء انسحاب الإرهابيين بعد تطويق القوات السورية، للمدينة ومحاصرتها.

ومع دخولها سراقب، توشك قوات النظام، وفق عبد الرحمن، على السيطرة على كامل الطريق الدولي الذي يُعرف باسم "أم فايف"، ويربط محافظة حلب شمالاً بالعاصمة دمشق جنوباً.

وتكمن أهمية سراقب في كونها تشكل نقطة التقاء بين هذا الطريق وطريق آخر يُعرف باسم "أم فور" يربط محافظة اللاذقية الساحلية بإدلب.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي، في شريط عاجل، أن وحدات الجيش باتت "تشرف نارياً على نقطة التقاء" الطريقين.

يأتي تقدم الجيش بعد أسبوع من المعارك العنيفة في محيط المدينة، إثر سيطرتها الأربعاء الماضي على مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.

وتحاصر قوات الجيش السوري، بحسب المرصد، ثلاث نقاط مراقبة تركية على الأقل من أصل 12 تنتشر في منطقة إدلب.

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