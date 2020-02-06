أجرى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في مدينة بنغازي اليوم الأربعاء.

وأفاد المكتب الإعلامي للمشير حفتر أن الرجلين بحثا "آخر التطورات" في ليبيا بالإضافة إلى "دور الجزائر في دعم إعادة الاستقرار" إلى هذا البلد.

وأشاد المصدر ب"الدور الإيجابي للدولة الجزائرية الذي يعمل على إيجاد حل للأزمة" في ليبيا.

كانت الجزائر عرضت، الخميس الماضي، استضافة "منتدى للمصالحة الوطنية" في ليبيا، بحسب لجنة الاتحاد الأفريقي المكلفة "إيجاد حلول" للنزاع.

وكثفت الجزائر، التي تشترك مع ليبيا بحدود يبلغ طولها ألف كلم، المشاورات في الأسابيع الأخيرة محاولة العمل من أجل تسوية سياسية.

ودخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 12 يناير الجاري، وتبذل جهود لمحاولة تعزيزه وتثبيته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حفتر يجري مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.