الرئيس الصيني يبحث مع العاهل السعودي تفشي فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 فبراير 2020 07:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ بحث هاتفيا، اليوم الخميس، مسألة تفشي فيروس كورونا مع الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية. وأضافت الوكالة، أن الجانبين بحثا ”جهود مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد وسبل السيطرة عليه“. وبحسب موقع العربية نت، وجه العاهل السعودي ”مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية“، بشكل عاجل، لتقديم مساعدات للصين، بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا. وأكد الرئيس الصيني خلال الاتصال، أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس.

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