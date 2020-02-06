وزير الخارجية السعودي يصل الجزائر في زيارة رسمية

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وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، إلى الجزائر، في زيارة رسمية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، كان في استقبال وزير الخارجية والوفد المرافق له بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلادهان، والسفير السعودي لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني وعدد من المسؤولين.
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