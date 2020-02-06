كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جونسون لنتنياهو: يجب أن تكون القدس عاصمتين لفلسطين وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر رسمي، مساء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة أن "تكون القدس عاصمتين لإسرائيل والفلسطينيين".

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني، على رفض لندن لأي ضم أحادي للأراضي، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.