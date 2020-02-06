كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية لديها أسقطت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية، وكانتا تستهدفان حفلاً مدرسياً أقامته إدارة مديرية المخا بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي في مدرسة الزهراء بمدينة المخا.

وذكر الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة بالساحل الغربي، أن "الدفاعات الجوية أسقطت الطائرتين المسيرتين قبل دخولهما سماء مدينة المخا".

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وكانت جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً، قد استهدفت مدينة المخا بعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة في نهاية العام الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا في أوساط المدنيين وتدمير منشآت عامة، كان أبرزها مستشفى أطباء بلا حدود.

هذا وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ناقشت مع نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح التصعيد العسكري الأخير في اليمن"، مضيفاً "نائب الرئيس شدد على التزام حكومة اليمن بعملية السلام، وأعرب عن دعمه لجهود المبعوث الخاص في تهدئة التوتر في اليمن".

وفي نفس الاتجاه، أعلن الأحمر نائب الرئيس اليمني على "تويتر"، أن "استمرار التصعيد الحوثي يهدد بنسف كل جهود السلام، وفي مقدمتها تفاهمات ستوكهولم".