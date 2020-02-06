كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلامة: هناك دول حضرت مؤتمر برلين وخرقت تعهداتها حول تصدير الأسلحة لليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، مساء اليوم الخميس، إننا "أحرزنا تقدمًا في المحادثات ونعمل على إعادة ردم الهوة في النقاط الخلافية، ونتمنى عدم حدوث استفزازات من الطرفين في ليبيا لتثبيت الهدنة"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، إننا "متفائلون بحضور جميع المشاركين في الحوار السياسي في نهاية فبراير"، مؤكداً على أن "هناك دول حضرت مؤتمر برلين وخرقت تعهداتها بوقف تصدير الأسلحة إلى ليبيا".
هذا واستضافت العاصمة الألمانية، يوم الأحد الموافق 19 يناير الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
وأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.