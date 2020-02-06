كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلامة: هناك دول حضرت مؤتمر برلين وخرقت تعهداتها حول تصدير الأسلحة لليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، مساء اليوم الخميس، إننا "أحرزنا تقدمًا في المحادثات ونعمل على إعادة ردم الهوة في النقاط الخلافية، ونتمنى عدم حدوث استفزازات من الطرفين في ليبيا لتثبيت الهدنة"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، إننا "متفائلون بحضور جميع المشاركين في الحوار السياسي في نهاية فبراير"، مؤكداً على أن "هناك دول حضرت مؤتمر برلين وخرقت تعهداتها بوقف تصدير الأسلحة إلى ليبيا".

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