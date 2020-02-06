كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: إخضاع المشاركين في اجتماعات بوتين لفحص "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الكرملين، مساء اليوم الخميس، بأنه "بدأ بالفعل في اخضاع الصحفيين والمسؤولين الذين يحضرون مناسبات يشارك فيه الرئيس فلاديمير بوتين، إلى فحص حراري في ظل مخاوف من فيروس كورونا الجديد".

وذكر المتحدث الرئاسي ديمتري بيسكوف، عقب اجراء فحوصات للصحفيين في الكرملين بعد ظهر اليوم، أن "هذا إجراء احترازي"، مضيفاً أنه "سيتم فحص جميع الحاضرين في الاجتماعات، التي يشارك فيها الرئيس الروسي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "ار. اي. ايه. نوفوستي".

وقال الصحفي في تلفزيون "تي في راين" المستقل أنطون زيلنوف على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه "توجد الآن اجراءات أمن جديدة في الكرملين، يحمل أحدهم كاميرا حرارية لقياس حرارتك".

واخذت درجات حرارة جميع الصحفيين العاملين في الكرملين قبل انطلاق اجتماع مجلس الدولة (مؤسسة رسمية استشارية) اليوم، وقد سمح لجميعهم بالدخول، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

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ونقلت الوكالة عن مسؤولون أن الاجراء جاء لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وجرى التأكيد على وجود إصابتين بالوباء في روسيا، التي تتشارك بحدود طولها 4 آلاف كيلومتر مع الصين، ويحمل كلا المصابين الجنسية الصينية ويتلقيان العلاج في مستشفى بسيبيريا.

وأغلقت روسيا حدودها البرية مع الصين واتخذت حزمة اجراءات أخرى لوقف انتشار الفيروس، ولا يعد الإجراء الذي اتخذه الكرملين مفاجئًا؛ حيث يسعى بوتين دائما لحماية نفسه من المخاطر الصحية.

وجلب الرئيس الروسي، العام الماضي، كوبه الخاص في عشاء رسمي بقمة العشرين في اليابان، وخلّف ذلك موجة تعليقات طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واظهر تسجيل مصور للعشاء الزعيم الروسي، الذي يشغل منصبه منذ حوالي 20 عاماً، وهو يشرب من كوب أبيض بينما يشرب القادة الآخرون من أكواب شراب عادية.