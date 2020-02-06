كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمكافحة الكورونا.. الصحة العالمية تعلن دعمها لاختبارات في 7000 مختبر بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الخميس، دعمها لاختبارات في أكثر من 7000 مختبر حول العالم بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في الصين وأصاب عشرات الآلاف وأودى بحياة المئات.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، أنه من المبكر الإعلان عن وصول وتيرة إنتشار الفيروس إلى الذروة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن يوم أمس الأربعاء، كان أول يوم ينخفض فيه عدد الإصابات الجديدة في الصين.

وقال مسؤولو المنظمة: إننا "لا نعلم بعد قدرات الفيروس ومدى إمكانية انتشاره، إنه عدو مجهول لنا حتى الآن، ومواجهته واجب عالم، لكن إجراءات السلامة الشخصية البسيطة مهمة جدًا لمنع انتشاره".

كما أكدوا على أن الخبراء يكثفون الجهود للوصول إلى عقار فعال ضد الفيروس، مضيفين: "في هذه المرحلة، لا نشجع التخمينات، وإنما تكثيف التعاون ضد كورونا".