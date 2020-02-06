كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. الجيش يتوجه لفتح جبهات جديدة ضد ميليشيات الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجيش اليمني، مساء اليوم الخميس، بأنه سيقوم بفتح جبهات جديدة ضد جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية، بهدف الحسم العسكري، وإنهاء التمرد في البلاد، إضافة إلى إشعال كل الجبهات القتالية.

ولفت الجيش اليمني، إلى تحقيق تقدم متواصل ضد الحوثيين في جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف وصرواح والبيضاء وتعز والضالع، مشيراً إلى أن قوات الجيش أفشلت أي اختراق للميليشيات على مختلف الجبهات القتالية، وأصبحت في موقع الهجوم لا الدفاع.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، على أن الجيش الوطني استعاد زمام المبادرة والمباغتة في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء، وتحول من الدفاع إلى الهجوم.

وكشف العميد عبده مجلي، عن تحرير مواقع استراتيجية منها مرتفع "قرن عيقب" المحاذي لجبال يام، الذي يقطع أهم خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في نهم، بعد معارك شرسة أسفرت عن سقوط عدد كبير من عناصر الميليشيات ما بين قتيل وجريح.

وتابع: إن "الجيش يعرف ويدرك جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء لتحريرها من الميليشيات الحوثية، التي تقوم بإجبار الشباب في مناطق سيطرتها ودفعهم إلى محارق الموت لتنفيذ مشاريعها التدميرية"، بحسب حديث أدلى به لصحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم الجيش اليمني.

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وأضاف: إن "قوات الجيش حققت انتصارات وتقدمات في جبهة المتون، وتمكنت من سحق التسللات في منطقة الجروب بالجوف".

كما أكد على أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت آليات وتعزيزات ومخزناً للذخائر والأسلحة تابعة للميليشيات في جبل حام بمديرية المتون تزامناً مع تقدم الجيش في الجبهة محرراً مواقع جديدة.

وأردف: "قوات الجيش سيطرت على مواقع مهمة في جبهات المخدرة والضيق، وهيلان والمشجح التابعة لمديرية صرواح، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية تزامناً مع ضربات مركزة لمقاتلات التحالف على تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة.

وتمكن الجيش من تنفيذ عملية هجومية مباغتة في محور تعز؛ للسيطرة على مواقع استراتيجية في الجبهة الشرقية للمدينة منها تبة المقرمي، المطلة على منطقة الحوبان.

وأشار الناطق باسم الجيش اليمني إلى انتصارات أخرى تحققت في جبهة قانية التابعة لمحور البيضاء، وفي مديريات باقم وكتاف والبقع وحيدان بمحافظة صعدة، إضافة إلى القضاء على تسللات للميليشيات في عدد من جبهات مديرية قعطبة في محافظة الضالع.