كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء: هناك 50 ألف حالة جديدة بـ"كورونا" يوميًا لا يتم الكشف عنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعم خبير في الأمراض المعدية، أن الحجم الحقيقي لفيروس كورونا لا يتم الإبلاغ عنه من قبل المسؤولين الصينيين، ويدعي أن حوالي 50000 حالة جديدة تظهر في البلاد يوميًا.

ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، يقول الأستاذ نيل فيرجسون، مدير مركز MRC للتحليل العالمي للأمراض المعدية في إمبيريال كوليدج في لندن، إن عدد الحالات "يتزايد طوال الوقت"، لوضع الأمور في سياقها الصحيح، قال إنه يتم اكتشاف 10٪ فقط من جميع الإصابات في الصين في الوقت الحالي.

وأضاف أن معدل الكشف كان أفضل في الخارج، ولكن حتى ذلك الحين لم يتم اكتشاف سوى ربع الإصابات.

وعندما سئل عن التدخلات التي يمكن اتخاذها لمكافحة الانتشار السريع للفيروس الذي أودى بحياة 560 شخصًا في الصين، قال البروفيسور فيرجسون إن هناك "خيارات محدودة" متاحة للحكومات ومسؤولي الصحة.

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وأوضح: "ليس لدينا لقاح، على الرغم من أن اللقاحات يتم تطويرها بسرعة، إلا أن الأمر سيستغرق شهورًا إن لم يكن لسنوات."

ونشر فيروس كورونا، الذعر في العديد من البلدان، لاسيما مع إعلان منظمة الصحة العالمية حال الطوارئ، في حصد الأرواح.

وأعلن التلفزيون الرسمي بالصين، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة.