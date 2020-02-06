كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنغافورة تؤكد وجود حالتين جديدتين بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "بيزنس إنسايدر"، أنه تم تأكيد حالتين أخريين من حالات الإصابة بفيروس كورونا من قبل وزارة الصحة اليوم الخميس، منهم حالة واحدة لم تسافر إلى الصين مؤخرًا ولا يبدو أنها مرتبطة بالحالات السابقة.

وقالت الصحيفة أن الحالة الأخرى ليس لها تاريخ سفر حديث إلى الصين وكانت بمؤتمر في فندق جراند حياة سنغافورة الشهر الماضي.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في سنغافورة إلى 30 حالة، منها 11 حالة سنغافورية.

والحالتان الجديدتان اللتان تم الإعلان عنهما يوم الخميس من السنغافوريين، إحدى الحالات على اتصال وثيق بحالة تم تأكيدها مسبقًا، أما الحالة الثانية لا يبدو أنها مرتبطة بالحالان السابقة.

حتى الآن، كانت جميع الحالات المؤكدة التي تم الإعلان عنها مسبقًا إما مواطنين صينيين، أو أشخاص لهم صلات بمسافرين صينيين.

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وقالت الوزارة "لكن يجب أن نكون مستعدين لاحتمال ظهور مجموعات جديدة من العدوى تشمل السكان المحليين داخل المجتمع، ولا ترتبط بالسفر الأخير إلى الصين أو الاتصال بالمسافرين الجدد في جمهورية الصين الشعبية".

كما أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، عن إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد الذي اجتاح العالم، حسبما ذكرت قناة العربية.

ونشر فيروس كورونا، الذعر في العديد من البلدان، لاسيما مع إعلان منظمة الصحة العالمية حال الطوارئ، في حصد الأرواح.

وأعلن التلفزيون الرسمي بالصين، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة.

