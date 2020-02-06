كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 6/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصحة العالمية تعلن دعمها لـ 7 آلاف مختبر بالعالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الخميس، دعمها لاختبارات في أكثر من 7000 مختبر حول العالم بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في الصين وأصاب عشرات الآلاف وأودى بحياة المئات.

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