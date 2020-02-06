كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 6/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الصحة العالمية تعلن دعمها لـ 7 آلاف مختبر بالعالم
أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الخميس، دعمها لاختبارات في أكثر من 7000 مختبر حول العالم بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر لأول مرة في الصين وأصاب عشرات الآلاف وأودى بحياة المئات.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع عدد القتلى من الانهيارات الثلجية في تركيا إلى 41
قالت وكالة ادارة الكوارث الحكومية التركية: إن "عدد القتلى في اثنين من الانهيارات الجليدية في شرق تركيا ارتفع الى 41، اليوم الخميس، فيما واصلت فرق الانقاذ عملية بحث صعبة عن اثنين من المفقودين".
أخبار عالمية عاجلة اليوم || إسرائيل تقصف موقعًا تابعًا لإيران في سوريا
أعلن المرصد السوري، اليوم الخميس، مقتل 12 عنصرًا من المجموعات الموالية لإيران في القصف الإسرائيلي الذي استهدف ليلاً مواقع قرب دمشق وفي جنوب سوريا.