كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي يمني: هناك علاقة بين سقوط جبهة نهم والإنتقام لمقتل سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح القيادي اليمني الجنوبي البارز في المجلس الإنتقالي جمال بن عطّاف، اليوم الخميس، بأن "هناك علاقة بين سقوط جبهة نهم والإنتقام لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني".

وقال الشيخ جمال بن عطاف، في تدوينة: إن "هناك علاقة بين سقوط جبهة نهم وحجم السلاح الضخم، الذي سُلم للحوثي فيها، وبين اجتماع الإخوان والحوثيين والحرس الثوري السري في تركيا!!".

وأضاف القيادي اليمني الجنوبي: إن "الإخوان الذين وصفو سليماني بشهيد القدس ينتقمون ويثأرون بتسليم جبهه نهم للحوثيين ارضاء لـ بنت سليماني!!".