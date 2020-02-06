كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي يمني: الإصلاح يعرقل "اتفاق الرياض" لتمكين الحوثيين في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الإعلامي اليمني الجنوبي ياسر اليافعي، اليوم الخميس، أن "حزب الإصلاح يقوم بعرقلة اتفاق الرياض؛ لتمكين جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية في المناطق المحررة".

وقال الإعلامي اليمني اليافعي، في سلسلة من التغريدات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "خيانات الاخوان في جبهات مأرب والجوف تهدف لتمكين مليشيات الحوثي من مناطق جديدة".

وتابع اليافعي: إن "من يتحمل كامل المسؤولية عن الانتكاسات التي حدثت في حجور ومن ثم نهم والجوف ومأرب، هو من أحرف المعركة عن مسارها الحقيقي، وجعل من الصديق المخلص عدو ومن العدو صديق لأجل يرضي مشاريع خارجية ليس لليمن علاقة بها".

وأضاف: "اتفاق الرياض كان بمثابة المنقذ الذي يساهم في توحيد الجهود ضد الحوثي، ولكن حزب الإصلاح عرقل تنفيذه بهدف تمكين الحوثي من مناطق جديدة، بينما مأرب تقترب من السقوط بيد الحوثي الاصلاح يدفع بقوات بإتجاه شبوة وابين أي خيانة أكبر من هذا".