كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الميثاق الوطني العراقي: جريمة القبعات الزرقاء بالنجف تستحق وقفة دولية جادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر الميثاق الوطني العراقي الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيات القبعات الزرقاء التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحق المتظاهرين السلميين في مدينة النجف.

وأكد الميثاق الوطني العراقي في بيان له أن هذه الجريمة المروعة تندرج ضمن جرائم الحرب المحرمة دوليًا وتستدعي وقفة دولية جادة؛ لأنها تنفذ برعاية الحكومة التي تشارك في دعم هذا القتل والانتهاك الخطير لحقوق الإنسان المستمر في العراق منذ 17 عامًا.

وفيما يلي نص بيان "الميثاق الوطني العراقي":

مجزرة النجف إبادة جماعية برعاية حكومية..

شهدت محافظة النجف يوم الاربعاء الموافق 5/2/2020 مجزرة مروعة ارتكبت فيها مليشيات القبعات الزرقاء التابعة لمقتدى الصدر جريمة إبادة جماعية بحق المتظاهرين السلميين في ساحة الاعتصام بمدينة الكوفة، بإحراقها خيم المعتصمين والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والآلات الجارحة مما تسبب بإصابة العشرات منهم، وبعد رفض المعتصمين ترك ساحتهم التي يتظاهرون فيها عادت هذه الميليشيات مساء لتفتح نيران أسلحتها المتوسطة والخفيفة على المتظاهرين فأوقعت عشرات القتلى ومئات المصابين بعضهم فـي حالة حرجة فضلا عن اختطاف وتغييب قسري لعدد من الناشطين.

Advertisements

إن هذه الجريمة المروعة تندرج ضمن جرائم الحرب المحرمة دوليًا وتستدعي وقفة دولية جادة؛ لأنها تنفذ برعاية الحكومة التي تشارك في دعم هذا القتل والانتهاك الخطير لحقوق الإنسان المستمر في العراق منذ 17 عاما

وإذ يستنكر الميثاق الوطني العراقي هذه الجريمة النكراء بحق أهالي النجف الأصلاء فإنه يحمل مقتدى الصدر وحكومة المنطقة الخضراء ومليشاتهم استمرار نزيف الدماء الزكية التي تسفك على أرض الرافدين، ويؤكد أن هذه الجرائم المستمرة لن تسقط بالتقادم وسياتي يوم الحساب وفق قانون عادل وقضاء مستقل ينصف جميع الضحايا ويحاسب كل المجرمين والذين يتحملون وزر وخزي وعار هذه الجرائم تاريخيا

إننا في الميثاق الوطني العراقي نعزي ذوي الشهداء وندعو بالشفاء العاجل للجرحى ونؤكد على أن الوفاء لهذه الدماء والتضحيات يكون بالخروج الواسع في جميع المدن بتظاهرات مليونية تفشل مخططات إيران ومليشاتها في قمع ثورة تشرين ونحشد جميع الشباب العراقي الغيارى وعموم الشعب العراقي للخروج يوم غد الجمعة الموافق 7/2/2020 لرفض مرشح الأحزاب الفاسدة محمد توفيق علاوي وإدانة إرهاب مليشيات القبعات الزرقاء.

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي

6/2/2020