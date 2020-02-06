جماهير الوداد لـ” اليوم 24″ .. “القرعة عادية ولي جا بسم الله وغنجيبو التأهل من تونس” -فيديو

تصوير: حمزة المتقي عبر مشجعو فريق الوداد الرياضي عن تفاؤلهم بخصوص مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي، لحساب ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية. وأكد مناصرو الوداد قدرة المجموعة على مواصلة غمار الرحلة القارية، متمنيين في السياق ذاته الثأر من “خطف” لقب النسخة الماضية، الذي قالوا إن الفريق أضاعه بسبب “فضيحة رادس” والمهازل التحكيمية.

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