الوداد “يعزز” صدارة البطولة بعد فوزه على سريع  واد زم

عزز فريق الوداد الرياضي صدارته المؤقتة للبطولة الاحترافية، بعد فوزه، زوال اليوم الخميس، أمام سريع واد زم لحساب مؤجل منافسات الجولة 14 من البطولة الاحترافية بهدفين لواحد.

وافتتح الوداد حصة التهديف خلال الدقيقة 19 بواسطة اللاعب زهير المترجي، قبل أن يعدل الكفة اللاعب إبراهيم البحراوي لواد زم في الدقيقة 60، وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة نحو التعادل، سجل اللاعب يحيى جبران هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الوداد رصيده من النقاط إلى 32، محققا فوزه العاشر، في وقت تعادل فيه فيه مبارتين، ومني بالخسارة في مثلهما.

من جانبه، تجمد رصيد سريع واد زم في 17 نقطة، جمعها من أصل 4 انتصارات، و5 تعادلات، في وقت تجرع فيه الهزيمة في 6 مباريات.