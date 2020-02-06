إحتفالية جماهير الوداد تتواصل.. “تيفو” آخر بمدينة واد زم – فيديو

تصوير: حمزة المتقي أبدعت جماهير الوداد الرياضي، مرة أخرى، بالمدرجات من خلال “تيفو” بملعب مدينة واد زم، على هامش مباراة الفريقين المؤجلة، لحساب الجولة 14 من منافسات البطولة الاحترافية.

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