مؤلم.. انتحار شاب في العشرينات من عمره باستعمال مواد سامة ضواحي بني ملال 

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الخميس، بعدما أقدم على الانتحار، بتناول مواد سامة، في منطقة دار ولد زيدوح ضواحي الفقيه بن صالح.
وذكرت مصادر “اليوم 24” أن الهالك، يبلغ من العمر 21 سنة، أقدمت، ليلة أمس الأربعاء، على تناول مواد سامة، لأسباب لاتزال مجهولة.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى نقل الهالك إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي في بني ملال، حيث تم إدخاله غرفة العناية المركزة، لكن حالته الخطيرة عجلت بوفاته، صبيحة اليوم الخميس.
مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي دار ولاد زيدوح، فتحت تحقيقا في الواقعة، لمعرفة ظروف، وملابسات هذا الحادث، الذي صدم عائلته، فيما جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.
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