بني ملال.. الأمن يستعمل الرصاص لتوقيف شخص احتجز والديه بمرآب المنزل

اضطر ضابط أمن يعمل بشرطة النجدة بولاية أمن بني ملال، صباح اليوم الخميس، لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل لتوقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة اندفاع قوية، وعرض حياة والديه وسلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن بني ملال كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه باحتجاز والديه بمرآب منزلهما وتعريضهما للتهديد بواسطة السلاح الأبيض، وهو الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية لشرطة النجدة من أجل توقيفه.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه واجه عناصر الشرطة المتدخلين بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر ضابط أمن لإطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي، بالشكل الذي مكن من تحييد الخطر الناتج عنه وتوقيفه، فضلا عن تحرير والديه وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.