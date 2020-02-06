شكرا لقرائتكم خبر عن 23 قتيل حصيلة القصف الإسرائيلي على سوريا والان مع التفاصيل

الخميس 6 فبراير 2020 صورة أرشيفية ارتفعت حصيلة القتلى جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في محيط دمشق وفي جنوب البلاد إلى 23، بينهم ثمانية جنود، إضافة إلى مقاتلين سوريين وأجانب موالين لطهران، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وأفاد المرصد بمقتل ثمانية من عناصر الدفاع الجوي السوري غرب دمشق، إضافة إلى عشرة مقاتلين غير سوريين، بينهم ثلاثة من الحرس الثوري الإيراني والآخرون موالون لهم، في منطقة الكسوة جنوب دمشق. كما قضى خمسة مقاتلين سوريين موالين لطهران في القصف على منطقة إزرع، في محافظة درعا الجنوبية.

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