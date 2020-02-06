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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فيروس كورونا عدو مجهول ولا نعلم مصدره أو قدراته والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
صورة أرشيفية
كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن دعمها لاختبارات في 7000 مختبر حول العالم بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في الصين وأصاب عشرات الآلاف وأودى بحياة المئات.
وأكدت المنظمة في مؤتمر صحفي أنه من المبكر الإعلان عن بلوغ وتيرة تفشي الفيروس إلى الذروة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أمس الأربعاء كان أول يوم ينخفض فيه عدد الإصابات الجديدة في الصين.
وأضاف مسؤولو المنظمة: "لا نعلم بعد قدرات الفيروس ومدى إمكانية انتشاره، إنه عدو مجهول لنا حتى الآن، ومواجهته واجب عالم، لكن إجراءات السلامة الشخصية البسيطة مهمة جدًا لمنع انتشاره".
وأكدوا أن الخبراء يكثفون الجهود للوصول إلى عقار فعال ضد الفيروس، مضيفين: "في هذه المرحلة، لا نشجع التخمينات، وإنما تكثيف التعاون ضد كورونا".
من جانبه قال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم: "لا يزال لدينا الكثير مما نجهله، فنحن لا نعلم مصدر تفشي فيروس كورونا، ولا نعلم مستودعه الطبيعي، ولا نستوعب بشكل جيد قابليته للانتقال من شخص لآخر أو حدته، والأمصال والعلاجات ليست حلولا سحرية لمقاومة المرض".
وأكدت سُلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، داخل البلاد، اليوم الخميس، إلى 563 والمصابين إلى 28018 ألف حالة.
وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس الأربعاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس التاجي ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.
وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.
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