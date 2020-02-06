شكرا لقرائتكم خبر عن غير مذنب .. «ترامب» يتفاخر بعناوين في الصحف والان نبدء بالتفاصيل

أمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو في حالة من الانتصار الصحف التي تحمل عناوين تعلن تبرئة ساحته خلال اعتلائه المنصة في اليوم الوطني للإفطار والصلاة اليوم الخميس بعد يوم من انتهاء محاكمة عزله مجلس الشيوخ بتبرئة ساحته.

وقال ترامب أمام الحضور الذين كانت من بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي قادت جهود عزله في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون: "مثلما يعلم الجميع، أسرتي وبلدي العظيم ورئيسكم تم الزج بهم في محنة مروعة من جانب بعض الأشخاص غير الشرفاء والفاسدين". وأضاف: "لا أحب الأشخاص الذين يستغلون إيمانهم كوسيلة لتبرير فعل ما يعلمون أنهم خطأ".