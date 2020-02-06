شكرا لقرائتكم خبر عن غير مذنب .. «ترامب» يتفاخر بعناوين في الصحف والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب أمام الحضور الذين كانت من بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي قادت جهود عزله في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون: "مثلما يعلم الجميع، أسرتي وبلدي العظيم ورئيسكم تم الزج بهم في محنة مروعة من جانب بعض الأشخاص غير الشرفاء والفاسدين". وأضاف: "لا أحب الأشخاص الذين يستغلون إيمانهم كوسيلة لتبرير فعل ما يعلمون أنهم خطأ".
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