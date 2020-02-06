شكرا لقرائتكم خبر عن ألف شرطي ألماني ينتشرون على الحدود مع بلجيكا وهولندا والان نبدء بالتفاصيل

انتشر قرابة ألف من رجال الشرطة الألمان اليوم على طول الحدود مع كل من بلجيكا وهولندا وذلك في أكبر عملية للمراقبة والتفتيش. وذكر مصدر بلجيكي أن رجال الشرطة الألمان أقاموا عدة حواجز ونقاط مراقبة للسيارات والأشخاص ويلاحقون مرتكبي المخالفات ذات العلاقة بالتهريب والجريمة المنظمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألف شرطي ألماني ينتشرون على الحدود مع بلجيكا وهولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.