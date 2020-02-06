شكرا لقرائتكم خبر عن الإضراب يغلق «برج إيفل» والان نبدء بالتفاصيل
أعلن برج إيفل اليوم الخميس أنه سوف يغلق أبوابه أمام الزوار بسبب إضراب مقرر، حيث تستعد النقابات المتشددة ليوم آخر من الاحتجاجات على خطط إصلاح المعاشات.
ويشار إلى أن مشاريع القوانين المقترحة لكي تحل خطة واحدة للمعاشات محل عدة خطط حالية مطروحة حاليا أمام الجمعية الوطنية.
وقدمت المعارضة اليسارية نحو 19 ألف تعديلا في محاولة لإلغاء الاصلاحات الجديدة.
ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن النظام الجديد سوف يكون أكثر عدالة، حيث أن جميع إسهامات المعاشات سوف تؤدي لنفس المستوى من الدخل، مضيفا أن نظاما واحدا سوف يكون أكثر ملائمة لوظائف حديثة عديدة.
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