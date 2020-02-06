ودياً.. القوة الجوية يتغلب على نفط الوسط استعدادا للدوري الممتاز

رياضة 2020-02-06 | 17:16 المصدر: 2 مشاهدة تغلب فريق القوة الجوية على نفط الوسط بهدف دون مقابل في اللقاء الذي اقيم على ملعب نادي القوة الجوية تحضيرا لمسابقة الدوري الممتاز. هدف الفوز الوحيد سجله اللاعب ابراهيم بايش عند الدقيقة الثانية عشرة من زمن الشوط الأول. ولعب الجويون بتشكيلة ضمت لحراسة المرمى امجد رحيم وللدفاع مصطفى محمد معن واحمد ابراهيم وعلي بهجت وايهاب ناصر وللوسط محمد علي عبود وكرار نبيل وحسين جبار وابراهيم بايش وللهجوم ايمن حسين ومحمد قاسم نصيف.



فيما قام الجهاز الفني باشراك جميع اللاعبين في الشوط الثاني. فيما قام الجهاز الفني باشراك جميع اللاعبين في الشوط الثاني.

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