بالفيديو..استخدام تكنولوجيا حديثة في تأمين المناطق المشتركة

استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظام المراقبة الذكي عبر الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة هو الاسلوب الذي تعتمده قيادة قوات حرس الحدود في رصد عمليات التهريب ومنع تسلل الإرهابيين. اكثر من مئتي كيلو متر من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا تم تحصينها بالكامل بالاسلاك الشائكة وابراج المراقبة،، مما اسهم بشكل كبير في الحد من الخروقات الامنية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وعلى الرغم من اجراءات القوات الامنية في تحصين المناطق الحدودية الا ان تلك الجهود بحاجة الى دعم وجهود حكومية لتعبيد الطرق الوعرة الممتدة على طول الشريط الحدودي بين العراق ودول الجوار بحسب ما يقول قادة امنيون.

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