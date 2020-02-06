امانة بغداد: مجسر ساحة بيروت سيتم افتتاحه يوم غد

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن افتتاح مجسر ساحة بيروت يوم غد، مؤكدة انجاز اعمال الاكساء الخاصة بالمجسر.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم انجاز اعمال الاكساء الخاصة بمجسر ساحة بيروت (وتحديدًا الجانب المتوجه من حي المهندسين باتجاه تقاطع الصخرة)"، مشيرة الى أنه "سيتم بالتنسيق مع مديرية المرور العامة اعادة افتتاحه امام حركة السير والمرور يوم غد الجمعة".

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وأضافت أنه "خلال الايام القليلة المقبلة سيتم المباشرة بالمرحلة الثانية من اعمال الصيانة والمتمثلة بصيانة مفاصل التمدد العرضية على ان يكون العمل خلال ساعات الليل فقط وسيكون الطريق سالكاً خلال فترة النهار رعاية لحركة السير وتجنباً للزحام المروري".

وأعلنت أمانة بغداد، في (11 كانون الثاني 2020)، عن قطع احد جوانب مجسر ساحة بيروت في شارع فلسطين لأغراض الصيانة.