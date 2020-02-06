وزير الخارجية يكشف عن وجود عائلة عراقية في الطائرة التركية التي تحطمت امس

كشف وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الخميس، عن وجود عائلة عراقية كانت على متن الطائرة التركية التي تحطمت امس في اسطنبول.
وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "قنصليتنا عملت طوال ساعات الليل في اسطنبول للتأكد من صحة عائلة عراقية كانت على متن الطائرة التركية التي انزلقت في المطار اثناء هبوطها".
وأضاف الحكيم، أنه "تم فحصهم في المستشفى وسيتم نقلهم إلى فندق على نفقة الخارجية وإتمام الإجراءات لتسهيل مهمة عودتهم الى البلاد بسلام".
وأضاف الحكيم، أنه "تم فحصهم في المستشفى وسيتم نقلهم إلى فندق على نفقة الخارجية وإتمام الإجراءات لتسهيل مهمة عودتهم الى البلاد بسلام".
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، مساء امس الأربعاء، بتحطم طائرة في مطار صبيحة في اسطنبول خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين، فيما أكد وزير المواصلات التركي، عدم تسجيل خسائر بشرية بالحادث.
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