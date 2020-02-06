موالون لإيران بين قتلى غارة إسرائيلية على مواقع بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة سوريا إلى 23 مقاتلا بينهم 8 جنود، إضافة إلى مقاتلين سوريين وأجانب موالين لطهران.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 8 من عناصر الدفاع الجوي السوري غرب دمشق قتلوا، إضافة إلى 10 مقاتلين غير سوريين، بينهم 3 من الحرس الثوري الإيراني والآخرون موالون لهم، في منطقة الكسوة جنوب دمشق.
وأضاف أنه قتل أيضا 5 مقاتلين سوريين موالين لطهران في القصف على منطقة إزرع في محافظة درعا الجنوبية.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، أعلن الجيش السوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لقصف شنه الطيران الإسرائيلي استهدف مواقع غرب العاصمة دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الأهداف التي تم إسقاطها إسرائيلية، لافتة إلى أن القصف تم من فوق منطقة هضبة الجولان.
وأشارت إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة الكسوة ومرج السلطان وجسر بغداد وجنوب إزرع".
ولفتت إلى أن "المضادات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها".
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