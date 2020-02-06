استطلاع: الكنديون يؤيدون معاقبة إيران بسبب إسقاط الطائرة

موقع تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران - أ.ف.ب‎

كشفت نتائج استطلاع جديد عن تأييد غالبية الكنديين معاقبة إيران بسبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينج 737 قرب مطار الخميني الدولي بالعاصمة طهران، 8 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأسفر حادث إسقاط مليشيا الحرس الثوري الإيراني لطائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية خلال رحلتها رقم 752 إلى كييف عن مقتل 176 راكبا من جنسيات متعددة، بينهم 57 كنديا كانوا على متنها، مطلع الشهر الماضي.

وأيد نحو 76% من الشعب الكندي في استطلاع أجرته شركة "إيبسوس" فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني ردا على إسقاط الطائرة المنكوبة بصاروخين أرض-جو أطلقا من دفاعات مليشيا الحرس الثوري، حسبما أوردت إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك.

وأوضحت إيبسوس التي تعد واحدة من أكبر 3 شركات استطلاع في العالم، أن 89% من الكنديين طالبوا حكومة أوتاوا بالضغط على طهران من أجل دفع تعويضات لعائلات ضحايا حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، الأربعاء، إن بلاده ستضغط على إيران لإرسال الصندوقين الأسودين الخاصين بطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها طهران الشهر الماضي، إلى فرنسا على وجه السرعة ليتسنى تحليل بياناتهما.

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وكشفت شبكة إخبارية ناطقة بالفارسية عن أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف كانا على علم منذ الساعات الأولى بإسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية في طهران 8 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضحت شبكة إيران واير (يديرها صحفيون من خارج إيران) في تقرير لها، الثلاثاء، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع في وزارة الخارجية الإيرانية، أن روحاني وظريف علما في البداية أن الطائرة المنكوبة التي كانت تقل 176 راكبا أسقطت بصاروخ.

وتلقى روحاني وظريف وعراقجي تحذيرات داخل مجلس الأمن القومي الإيراني في نفس يوم الحادث، مفادها ضرورة التكتم على التفاصيل المتعلقة بتورط مليشيا الحرس الثوري في إسقاط الطائرة، حسب التقرير.

وأنكر مسؤولون إيرانيون لمدة 3 أيام نبأ إسقاط الطائرة من قبل مليشيا الحرس الثوري، حيث ردد بعضهم أقاويل تتبنى نظرية المؤامرة بشأن الحادث قبل الاعتراف رسميا بالمسؤولية عنه بدعوى وجود خطأ بشري.

ويؤكد محتوى التسجيل الصوتي، الذي بثه التلفزيون الأوكراني الرسمي أيضا، الأحد الماضي، اطلاع السلطات الإيرانية منذ اللحظات الأولى، على أن طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينج 737، التي كان على متنها 176 شخصا أصيبت بصاروخين.

وتحدث فيه (التسجيل الصوتي) قائد طائرة إيرانية تابعة لشركة آسمان المحلية كانت تحلق من شيراز صوب طهران قرب الطائرة المنكوبة، التي أسقطت بعد دقائق من إقلاعها، عن مشاهدته ضوء صاروخ أطلق قرب مطار بيام (يقع في مدينة كرج على بعد 40 كم من طهران).

وأعقب الضوء حدوث انفجار كبير، وفق محتوى التسجيل الصوتي، قبل أن يبلغ الطيار المراقب الجوي في حينه، ليخبره الأخير بالفارسية بدلا من الإنجليزية التي تحدثا بها في بداية التسجيل (تصل مدته لـ5 دقائق) أن كل شيء على ما يرام وبإمكانه الهبوط بطائرته في طهران.