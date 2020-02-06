قيادي فلسطيني: جادون في إنهاء العلاقة مع الاحتلال

أكد إبراهيم أبوالنجا، محافظ غزة، وممثل الرئيس الفلسطيني أن وفد فصائل المنظمة أرجأ زيارته لغزة، بسبب أجواء ومواقف غير مريحة من قيادات في حماس، مشددا على أن القيادة جادة في قطع العلاقات مع إسرائيل.

وقال أبوالنجا في مقابلة مع "العين الإخبارية": إن "زيارة وفد القيادة من الضفة إلى غزة طُرح عندما كان الجو العام مهيأ للقاء، والكل استعد للالتئام، وجاءت الفكرة في ضوء الاتصال الذي جرى بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحرمة حماس إسماعيل هنية".

وأضاف: "الرئيس (الفلسطيني) طلب من الأخوة القادة التحاور لتكون لنا رسالة موحدة.. وقد شكل الأخوة الوفد للقدوم من المحافظات الشمالية لكن الأجواء في غزة غير مريحة، وتلبد الجو بما لا يفيد، لذلك أجلوا القدوم بانتظار أجواء أفضل".

وأوضح أن ما صدر من بعض قادة حماس أثر على توجه الوفد مثل تسجيل موسى أبومرزوق الذي يلوم فيه ممثل حماس في لبنان على تصريح قال فيه إن الرئيس الفلسطيني يمثل الجميع، وكذلك مواقف بعض نواب حماس السابقين.

وتابع: "وضعنا يتطلب أجواء أفضل، وعلينا جميعا العمل معا لتهيئة تلك الأجواء، ومطلوب مغادرة مربع الشك، وعدم العودة للمربع الأول الذي نواجه فيه بعضنا بعضا والعدو يبلع أرضنا".

موقف شعبي متقدم

وشدد أبوالنجا على أن "الموقف الشعبي الفلسطيني على الأرض في مواجهة مخططات الاحتلال قوي ومتقدم، ويحتاج من قيادات شعبنا التقاطه، وتكون تلك القيادات بمستوى جماهير شعبنا، نريد أن تكون النخب السياسية بمستوى هبّة الشعب".

وحول التحركات الفلسطينية في مواجهة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، أكد المسؤول الفلسطيني "أن التحرك الخارجي الذي يقوم به الرئيس بداية من جامعة الدول العربية "مهم جدا إذ كان لأشقائنا العرب موقف مشجع ونراهن عليه ونراكم عليه أيضا".





وأشار إلى التحرك المتعلق بمظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه سيكون هناك الأسبوع المقبل كلمة للرئيس عباس في مجلس الأمن الدولي ليوصل الصوت الفلسطيني لكل العالم.

وتوقع ممثل الرئيس الفلسطيني أن تضع أمريكا "فيتو" على قرار مجلس الأمن إذا صدر لصالح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية ستذهب للجمعية العامة للأمم المتحدة حتى لو كانت قراراتها غير ملزمة لإسرائيل "لكن علينا أن نريكم الانتصارات في الجمعية العامة".

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موقف أوروبي مشجع

ورأى أبوالنجا أن موقف الأوروبيين مشجع جدا (الرافض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط).

وقال: "نحن مسرورون لمجموع المواقف التي صدرت من العالم بتكتلاته ومجموعاته ومؤسساته ودوله وحكوماته وهي لا تؤيد صفقة القرن فقط، بل تؤكد حق شعبنا وفق قرارات الشرعية الدولية المتمسكون نحن بها على الرغم من أنها مجحفة بحقنا".

جادون في إنهاء العلاقة مع الاحتلال

وحول مدى جدية الموقف الفلسطيني من إنهاء العلاقة مع الاحتلال، قال: "لم يبق شيء من اتفاق أوسلو، ونحن ذاهبون جديا في إنهاء العلاقة مع الاحتلال"، متسائلا: "إذا إسرائيل لم تعد ملتزمة بأوسلو فلماذا نتمسك بها؟"...

وفي تقييمه للموقف الشعبي الفلسطيني، قال: "الموقف الشعبي المتقدم شهدنا ترجمته في الخليل والقدس وكل محافظات الوطن، وهذا يعبر عن حالة الاشتباك للتصدي لإجراءات الاحتلال على الأرض وعلى الإسرائيليين أن يتحملوا نتائج ذلك".

وأضاف: "هذا هو موقفنا على الأرض، ويجب على العالم أن يفهم رسالتنا، فلا يمكن أن نترك الإسرائيليين يقضمون الأرض، ويهودون القدس ويقتلون ويهدمون ويبقى الشعب مكتوف الأيدي".

وفي الوضع الداخلي، عبر عن أسفه للقيود المفروضة على حرية العمل السياسي لحركة فتح بغزة، كاشفا عن أن الآونة الأخيرة شهدت حملة اعتقالات (من سلطات حماس) طالت نحو 40 مناضلا من فتح بحجة التخابر مع رام الله.

وشدد على أن "الاعتقال خطير والاتهام الذي جرى عليه الاعتقال أخطر.. فهل رام الله صار الاتصال به خيانة وجرم أي منطق هذا؟".

وقال: "نريد أن نوقف الملاحقات والاعتقالات على خلفية العمل السياسي والحريات المختلفة ووقف الحملات الإعلامية للتهيئة للوحدة الوطنية".

وأضاف: "غزة الآن كئيبة بعد 14 عاما من حصارها والانقسام، وقطعت غزة شوط في البناء والتنمية والإعمار والازدهار وشهدت طفرة في التعليم والصحة ومختلف الخدمات، واليوم تعاني مشاكل في الصحة والتعليم والعمل والكهرباء والمياه العادمة ومياه الشرب والغذاء والدواء والسفر وفي كل المجالات لا يمكن أن تنتهي إلا بتحقيق الوحدة ".

وحول الزيارة المحتملة للرئيس إلى غزة، قال: "لا يمكن أن نرى الرئيس محمود عباس قريبا في غزة قبل أن يحقق وفد المحافظات الشمالية اختراقات حال وصوله غزة على طريق إنهاء الانقسام الذي يتألم منه الرئيس".