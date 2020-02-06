الاحتلال يعزز قواته بالضفة الغربية بعد 24 ساعة دامية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تعزيز قواته في الضفة الغربية بعد 24 ساعة دامية، استشهد خلالها 4 فلسطينيين وأصيب أكثر من 14 جنديا وشرطيا إسرائيليا.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "بعد تقييم الوضع تقرر تعزيز فرقة الضفة الغربية بالمزيد من القوات".

وكان 4 فلسطينيين استشهدوا في الضفة الغربية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في 3 حوادث في الخليل وجنين والقدس الشرقية.

وأصيب العشرات من الفلسطينيين في مواجهات متفرقة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أصيب 14 جنديا وشرطيا إسرائيليا في 3 هجمات بالقدس الشرقية والضفة الغربية بينهم جندي بجروح خطيرة.

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كان تقرير حقوقي فلسطيني قد كشف ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 322 انتهاكا في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الأسبوع الثاني لإعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالشرق الأوسط.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقريره له، الخميس، إن هذا الأسبوع شهد تصاعدا في انتهاكات الاحتلال مقارنة بالأسبوع الماضي الذي شهد 262 انتهاكاَ.

واعتقلت سلطات الاحتلال 116 فلسطينياً منهم 35 طفلاً وامرأتان في 118 عملية توغل في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إضافة 3 صيادين بغزة وإطلاق النار 6 مرات تجاه القوارب ومهاجمة أخرى بمضخات المياه، غرب القطاع، وفقاً للتقرير نفسه.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عزمه ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، كخطوة نحو ضم المستوطنات في الضفة الغربية.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي" وسط إدانات دولية وعربية.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نتنياهو، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.