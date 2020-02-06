شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تعلن اكتشاف ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 فبراير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 قال كريس ويتي كبير الأطباء في بريطانيا، يوم الخميس، إنه تم التأكد من إصابة شخص ثالث بفيروس كورونا داخل البلاد.

وأضاف: ”اكتشفنا إصابة مريض آخر بفيروس كورونا مما يرفع العدد الكلي للمصابين في المملكة المتحدة إلى ثلاثة“. وتابع: ”لم يصب هذا الشخص بالفيروس من داخل المملكة المتحدة“.

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